МИД Германии пожаловался на пародийный Twitter-аккаунт Бербок

Пародийный твиттер-аккаунт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок вызвал возмущение в ее ведомстве, поскольку из-за популярности мог быть ошибочно принят за настоящий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bild.

Пародийный аккаунт Бербок появился в Twitter в апреле 2023 года, сейчас за ним следят более 55 тысяч человек (для сравнения: у настоящего аккаунта Бербок – 615 тысяч читателей).

Сообщения в фейковом аккаунте появляются почти ежедневно. Они обычно пародируют феминистические взгляды главы немецкого МИД или содержат дословные переводы немецких идиом на английский (например, "знать, как бегает заяц", что на немецком означает "знать, куда ветер дует") – это намек на оговорки министра, когда она говорит на английском.

China want to sell me for stupid, but now I know how the rabbit runs: If they don’t act against climate change, I will candidate in China to change their policy. They will don’t beat me over the ear! pic.twitter.com/6l6VWkF12e