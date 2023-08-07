МИД Германии пожаловался на пародийный Twitter-аккаунт Бербок

Пародийный твиттер-аккаунт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок вызвал возмущение в ее ведомстве, поскольку из-за популярности мог быть ошибочно принят за настоящий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bild.

Пародийный аккаунт Бербок появился в Twitter в апреле 2023 года, сейчас за ним следят более 55 тысяч человек (для сравнения: у настоящего аккаунта Бербок – 615 тысяч читателей).

Сообщения в фейковом аккаунте появляются почти ежедневно. Они обычно пародируют феминистические взгляды главы немецкого МИД или содержат дословные переводы немецких идиом на английский (например, "знать, как бегает заяц", что на немецком означает "знать, куда ветер дует") – это намек на оговорки министра, когда она говорит на английском.

China want to sell me for stupid, but now I know how the rabbit runs: If they don’t act against climate change, I will candidate in China to change their policy. They will don’t beat me over the ear! pic.twitter.com/6l6VWkF12e — Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) August 5, 2023

Также "Бербок" предлагает вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку "пройтись пешком" до Бали, чтобы уменьшить вред для окружающей среды от авиаперелетов, или публикует сравнение себя с Телепузиком и "угрожает" судом всем, кто будет распространять этот мем.

Ich warne alle Twitterer*innen davor, dieses Bild zu teilen. Mein Ministerium wird rechtliche Schritte gegen Person*innen unternehmen, die es verbreiten. pic.twitter.com/cQqPJrjNFS — Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) July 26, 2023

МИД Германии на запрос Bild объяснил: иногда аккаунт вел себя как настоящий, что могло создать ложное впечатление у дипломатов и коллег Бербок.

К примеру, пародийный аккаунт распространил твит демократически избранного министра иностранных дел Нигера после переговоров с немецкой коллегой. Там было написано на французском: "Привет-привет. Я Анналена. Да здравствует демократия!"

"Поэтому 28 июля Министерство иностранных дел обратило внимание Twitter/X на этот риск путаницы и попросило его принять меры для противодействия этому", – добавили в МИД Германии.

После обращения аккаунт ненадолго заблокировали, затем он снова стал активным – но уже без синей галочки и со словом "пародия" в названии.

Отметим, что немецкие ведомства ранее попадали в подобные курьезы. К примеру, в 2020 году Министерство иностранных дел Германии извинилось за свою шутку в Twitter и удалило сообщение о визе, написанное в рамках флешмоба.

А Министерство экономики и защиты климата Германии в прошлом году случайно опубликовало твит с высмеиванием непродолжительного срока пребывания Лиз Трасс на посту премьера Британии.