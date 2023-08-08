У Польщі назвали попередню дату парламентських виборів

Польський президент Анджей Дуда звернувся до Державної виборчої комісії з проханням висловити свою думку щодо дати 15 жовтня як дня виборів до Сейму і Сенату Польщі.

Про це стало відомо Polsat News з неофіційних джерел, передає "Європейська правда".

Висновок щодо проєкту розпорядження президента про призначення парламентських виборів було передано до канцелярії глави держави. Наразі комісія не розголошує, яка дата з'явилася в документі, але Polsat News стало відомо, що це 15 жовтня.

Ця дата – найраніша з можливих – раніше фігурувала в ЗМІ як найбільш імовірна дата, коли поляки підуть на виборчі дільниці, щоб обрати депутатів і сенаторів.

Згідно з конституцією, президент Польщі зобов'язаний оголосити дату виборів до 14 серпня. Відповідно до закону, президент призначає вибори не пізніше ніж за 90 днів до закінчення чотирьох років від початку терміну повноважень Сейму і Сенату. Нинішній термін повноважень триває з 12 листопада 2019 року і закінчується за день до першого засідання наступного Сейму.

Парламентські вибори повинні бути призначені на вихідний, що припадає на період у 30 днів до закінчення чотирьох років від початку строку повноважень Сейму і Сенату. Таким чином, можливі чотири дати: 15, 22, 29 жовтня або 5 листопада.

З моменту оголошення дати виборів припиняється неконтрольована передвиборча агітація.

Керівна партія "Право і справедливість" хоче, щоб цього року парламентські та сенатські вибори супроводжувалися референдумом про переселення мігрантів. Сесія Сейму була скликана на 16 і 17 серпня. В останній день сесії запланована робота над пропозицією про призначення загальнонаціонального референдуму.

Раніше повідомлялося, що Польська селянська партія PSL та Польща 2050 оголосили, що разом підуть на наступні парламентські вибори.

Дивіться також новий відеоблог ЄвроПравди про останню напругу у відносинах України та Польщі і як на це впливають майбутні польські вибори.