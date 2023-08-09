Прем’єр Латвії пропонує зберегти коаліцію, замінивши кількох міністрів

Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш пропонує зберегти чинну урядову коаліцію, замінивши у ній кількох міністрів.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це він оголосив на брифінгу після зустрічі з президентом Едгарсом Рінкевичсом.

Кріш’яніс Каріньш розповів, що пропонує зберегти коаліцію "Нової єдності", "Національного об’єднання" та "Об’єднаного списку" за умови заміни кількох міністрів.

Каріньш, який сам є представником "Нової єдності", обговорить цю пропозицію з партнерами у четвер.

Якщо "Нацоб’єднання" та "Об’єднаний список" не підтримають її, Каріньш готовий формувати новий уряд із "Союзом зелених та фермерів" і "Прогресивними".

Чутки про можливе створення нової коаліції з’явилися ще на початку літа, тоді ж лунали припущення, що в такому разі Каріньш перейде у Міністерство закордонних справ.

Про те, як обрання Рінкевичса президентом загострило суперечки у коаліції, читайте у статті Занадто консервативна Латвія: як обрання президента-гея ледь не зруйнувало уряд країни

Нагадаємо, Кріш’яніс Каріньш з 8 липня і до затвердження нового міністра виконуватиме обов'язки глави МЗС, оскільки Рінкевичс вступив на посаду президента.