Премьер Латвии предлагает сохранить коалицию, заменив нескольких министров
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш предлагает сохранить существующую правительственную коалицию, заменив в ней нескольких министров.
Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом он объявил на брифинге после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом.
Кришьянис Кариньш рассказал, что предлагает сохранить коалицию "Нового единства", "Национального объединения" и "Объединенного списка" при условии замены нескольких министров.
Кариньш, который сам является представителем "Нового единства", обсудит это предложение с партнерами в четверг.
Если "Нацобъединение" и "Объединенный список" не поддержат его, Кариньш готов формировать новое правительство с "Союзом зеленых и селян" и "Прогрессивными".
Слухи о возможном создании новой коалиции появились еще в начале лета, тогда же звучали предположения, что в таком случае Кариньш перейдет в Министерство иностранных дел.
О том, как избрание Ринкевичса президентом обострило споры в коалиции, читайте в статье Слишком консервативная Латвия: как избрание президента-гея едва не разрушило правительство страны.
Напомним, Кришьянис Кариньш с 8 июля и до утверждения нового министра будет исполнять обязанности главы МИД, поскольку Ринкевичс вступил в должность президента.