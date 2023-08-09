Премьер Латвии предлагает сохранить коалицию, заменив нескольких министров

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш предлагает сохранить существующую правительственную коалицию, заменив в ней нескольких министров.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом он объявил на брифинге после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом.

Кришьянис Кариньш рассказал, что предлагает сохранить коалицию "Нового единства", "Национального объединения" и "Объединенного списка" при условии замены нескольких министров.

Кариньш, который сам является представителем "Нового единства", обсудит это предложение с партнерами в четверг.

Если "Нацобъединение" и "Объединенный список" не поддержат его, Кариньш готов формировать новое правительство с "Союзом зеленых и селян" и "Прогрессивными".

Слухи о возможном создании новой коалиции появились еще в начале лета, тогда же звучали предположения, что в таком случае Кариньш перейдет в Министерство иностранных дел.

О том, как избрание Ринкевичса президентом обострило споры в коалиции, читайте в статье Слишком консервативная Латвия: как избрание президента-гея едва не разрушило правительство страны.

Напомним, Кришьянис Кариньш с 8 июля и до утверждения нового министра будет исполнять обязанности главы МИД, поскольку Ринкевичс вступил в должность президента.