Британія конфіскувала майно дочки першого президента Узбекистану

Велика Британія конфіскувала особняк і дві квартири старшої дочки першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнари Карімової.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє у Twitter Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO).

Як зазначає відомство, SFO конфіскувало майно Карімової та її сім'ї вартістю понад 20 млн фунтів (понад 23 млн євро) після встановлення її причетності до доходів від корупції в Узбекистані.

Today at the High Court, the SFO took control of three luxury properties from convicted fraudster Gulnara Karimova.



Read more 👇 pic.twitter.com/1OIcqm1KkU