Британія конфіскувала майно дочки першого президента Узбекистану

Велика Британія конфіскувала особняк і дві квартири старшої дочки першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнари Карімової.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє у Twitter Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO).

Як зазначає відомство, SFO конфіскувало майно Карімової та її сім'ї вартістю понад 20 млн фунтів (понад 23 млн євро) після встановлення її причетності до доходів від корупції в Узбекистані.

Today at the High Court, the SFO took control of three luxury properties from convicted fraudster Gulnara Karimova.



Read more 👇 pic.twitter.com/1OIcqm1KkU — Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) August 8, 2023

SFO стверджує, що у 2004-2012 роках дочка експрезидента отримала сотні мільйонів доларів у вигляді хабарів від телекомунікаційних компаній за допомогу в отриманні доступу на ринок Узбекистану.

За словами директора SFO Лізи Ософскі, "це рішення – крок уперед у постійних зусиллях із викорінення "брудних" грошей у Великій Британії".

"Ми розплутали складний фінансовий слід, що включає безліч офшорних рахунків і компаній, щоб сьогодні отримати контроль над цими об'єктами", – зазначила вона.

Гульнара Карімова з 2019 року відбуває покарання в жіночій колонії в Узбекистані після присудження їй спершу п'яти, а потім 10 років тюремного ув'язнення.

У березні 2020 року його засудили до 13 років і 4 місяців колонії за звинуваченням у змові, вимаганні, розтраті та грабежі, відмиванні грошей та інших злочинах.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії дозволив підсанкційним російським олігархам витрачати кошти на приватних кухарів, водіїв та хатніх робітниць попри заморожені банківські рахунки росіян.

Перед цим Високий суд Англії та Уельсу 21 липня відхилив позов росіянина Сергєя Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його супер’яхти Phi навесні 2022 року в межах санкційного режиму.