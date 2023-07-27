Уряд Великої Британії дозволив підсанкційним російським олігархам витрачати кошти на такі привілеї, як приватні кухарі, водії та домробітниці попри заморожені банківські рахунки.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать документи, з якими ознайомився New York Times.

Згідно з офіційними даними, до яких отримало доступ видання, Британська Скарбниця видала щонайменше 82 такі ліцензії минулого року, і ще багато заявок перебувають на розгляді. Ліцензування покликане заощадити гроші платників податків, оскільки після того, як влада вилучає актив, вона несе відповідальність за його утримання.

Повідомляється, що Лондон надав російському олігарху Михаїлу Фрідману ліцензію на оплату праці 19 співробітників, включаючи водіїв, приватних кухарів, домробітниць і різнороб, протягом першого року повномасштабної війни РФ проти України.

Як йдеться у документах, сума виплат склала 300 тисяч фунтів (майже 400 тисяч доларів) протягом приблизно 10 місяців, також Фрідман отримував щомісячну допомогу в розмірі близько семи тисяч фунтів (дев'яти тисяч доларів) на покриття базових потреб своєї сім'ї.

Зазначається, що його колишньому бізнес-партнеру Пєтру Авену посадовці дозволили отримувати щомісячну допомогу в розмірі 60 тисяч фунтів (77 тисяч доларів).

Згідно з документами, більша частина коштів надходила до охоронної компанії, що належить фінансовому менеджеру Авена, який перебуває під слідством за можливу допомогу останньому в ухиленні від санкцій. Залишається незрозумілим, які перевірки проводив уряд Британії перед тим, як схвалити ці транзакції.

Примітно, що Лондон називає Фрідмана і Авена "прокремлівськими олігархами", які тісно пов'язані з президентом Росії Владіміром Путіним, що вони обидва заперечують і оскаржують у суді.

Раніше повідомлялося, що Високий суд Англії та Уельсу в п’ятницю відхилив позов росіянина Сергєя Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його супер’яхти Phi навесні 2022 року в межах санкційного режиму.

Перед цим Велика Британія виключила російського бізнесмена Олега Тінькова, який засудив війну, зі свого санкційного списку, створеного через вторгнення Росії в Україну.