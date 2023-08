Британия конфисковала имущество дочери первого президента Узбекистана

Великобритания конфисковала особняк и две квартиры старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает в Twitter Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO).

Как отмечает ведомство, SFO конфисковало имущество Каримовой и ее семьи стоимостью более 20 млн фунтов (более 23 млн евро) после установления ее причастности к доходам от коррупции в Узбекистане.

Today at the High Court, the SFO took control of three luxury properties from convicted fraudster Gulnara Karimova.



Read more 👇 pic.twitter.com/1OIcqm1KkU