Британия конфисковала имущество дочери первого президента Узбекистана

Великобритания конфисковала особняк и две квартиры старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает в Twitter Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO).

Как отмечает ведомство, SFO конфисковало имущество Каримовой и ее семьи стоимостью более 20 млн фунтов (более 23 млн евро) после установления ее причастности к доходам от коррупции в Узбекистане.

Today at the High Court, the SFO took control of three luxury properties from convicted fraudster Gulnara Karimova.



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SFO утверждает, что в 2004-2012 годах дочь экс-президента получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний за помощь в получении доступа на рынок Узбекистана.

По словам директора SFO Лизы Ософски, "это решение – шаг вперед в постоянных усилиях по искоренению "грязных" денег в Великобритании".

"Мы распутали сложный финансовый след, включающий множество офшорных счетов и компаний, чтобы сегодня получить контроль над этими объектами", – отметила она.

Гульнара Каримова с 2019 года отбывает наказание в женской колонии в Узбекистане после присуждения ей сначала пяти, а затем 10 лет тюремного заключения.

В марте 2020 года ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях.

Ранее сообщалось, что правительство Британии позволило подсанкционным российским олигархам тратить средства на частных поваров, водителей и домработниц, несмотря на замороженные банковские счета россиян.

Перед этим Высокий суд Англии и Уэльса 21 июля отклонил иск россиянина Сергея Науменко, который требовал отменить постановление британского правительства об аресте его суперъяхты Phi весной 2022 года в рамках санкционного режима.