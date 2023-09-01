Глава МЗС Литви застеріг від замирювання Путіна за рахунок України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав неприпустимими сценарії, за яких Україні доведеться домовлятися про перемир’я і Кремль отримає якісь здобутки від агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter.

Ландсбергіс зауважив, що якби РФ найближчим часом отримала припинення вогню, Путін міг би назвати це перемогою і на практиці це також означало би, що агресор взяв гору, а світ змирився з цим.

With a ceasefire Putin would be able to claim victory, and that means the aggressor winning as the world watches. You can call this a "new reality" if you want, but this new reality would be horrible and we cannot allow it to happen. We should choose to make the aggressor lose. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 1, 2023

"Ви можете називати це "новою реальністю", якщо бажаєте, але така нова реальність була б жахливою і її не можна допустити. Ми маємо обрати той шлях, за якого агресор зазнає поразки", – наголосив міністр закордонних справ Литви.

Заява Ландсбергіса вочевидь є реакцією на публічну дискусію на Заході про те, що український контрнаступ просувається дуже повільно і наміри України повернути усі окуповані території виглядають нереалістичними.

Перед цим він заявив, що Захід має відкрито поставити собі за мету перемогу України у війні, а не говорити про "підтримку так довго, як буде потрібно".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також емоційно відповів коментаторам, які критикують "надто повільний" контрнаступ.