Глава МЗС Литви застеріг від замирювання Путіна за рахунок України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав неприпустимими сценарії, за яких Україні доведеться домовлятися про перемир’я і Кремль отримає якісь здобутки від агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter.

Ландсбергіс зауважив, що якби РФ найближчим часом отримала припинення вогню, Путін міг би назвати це перемогою і на практиці це також означало би, що агресор взяв гору, а світ змирився з цим.

With a ceasefire Putin would be able to claim victory, and that means the aggressor winning as the world watches. You can call this a "new reality" if you want, but this new reality would be horrible and we cannot allow it to happen. We should choose to make the aggressor lose.