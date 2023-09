Глава МИД Литвы предостерег от замирения Путина за счет Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал недопустимыми сценарии, при которых Украине придется договариваться о перемирии и Кремль получит какие-то достижения от агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter.

Ландсбергис отметил, что если бы РФ в ближайшее время получила прекращение огня, Путин мог бы назвать это победой и на практике это также означало бы, что агрессор взял верх, а мир смирился с этим.

With a ceasefire Putin would be able to claim victory, and that means the aggressor winning as the world watches. You can call this a "new reality" if you want, but this new reality would be horrible and we cannot allow it to happen. We should choose to make the aggressor lose.