Глава МИД Литвы предостерег от замирения Путина за счет Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал недопустимыми сценарии, при которых Украине придется договариваться о перемирии и Кремль получит какие-то достижения от агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter.

Ландсбергис отметил, что если бы РФ в ближайшее время получила прекращение огня, Путин мог бы назвать это победой и на практике это также означало бы, что агрессор взял верх, а мир смирился с этим.

With a ceasefire Putin would be able to claim victory, and that means the aggressor winning as the world watches. You can call this a "new reality" if you want, but this new reality would be horrible and we cannot allow it to happen. We should choose to make the aggressor lose. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 1, 2023

"Вы можете называть это "новой реальностью", если хотите, но такая новая реальность была бы ужасной и ее нельзя допустить. Мы должны выбрать тот путь, при котором агрессор потерпит поражение", – подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

Заявление Ландсбергиса, очевидно, является реакцией на публичную дискуссию на Западе о том, что украинское контрнаступление продвигается очень медленно и намерения Украины вернуть все оккупированные территории выглядят нереалистичными.

Перед этим он заявил, что Запад должен открыто поставить себе целью победу Украины в войне, а не говорить о "поддержке так долго, как потребуется".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также эмоционально ответил комментаторам, которые критикуют "слишком медленное" контрнаступление.