В ООН "майже підтверджують" приїзд Зеленського в Нью-Йорк у вересні

Президент Володимир Зеленський, імовірно, особисто візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН у вересні, присвяченій повномасштабній війні Росії проти України.

Про це на брифінгу у п’ятницю заявив Феріт Ходжа, постійний представник в ООН Албанії, яка у вересні головує в Радбезі, передає кореспондент "Європейської правди".

Дипломат зазначив, що засідання Радбезу, присвячене війні в Україні, заплановане на 20 вересня. На ньому головуватиме прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН (після початку повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.), і перша участь у Раді безпеки ООН тут", – сказав Ходжа.

Він уточнив, що на засіданні Радбезу ООН 20 вересня очікується представництво держав на високому рівні, оскільки воно відбудеться під час так званого тижня високого рівня Генасамблеї.

На засіданні планують обговорити наслідки війни в Україні для світу, міжнародного миру, власне ООН і продовольчої безпеки, додав албанський постпред.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

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