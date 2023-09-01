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В ООН "почти подтверждают" приезд Зеленского в Нью-Йорк в сентябре

Пятница, 1 сентября 2023, 20:54

Президент Владимир Зеленский, вероятно, лично примет участие в заседании Совета безопасности ООН в сентябре, посвященном полномасштабной войне России против Украины.

Об этом на брифинге в пятницу заявил Ферит Ходжа, постоянный представитель в ООН Албании, которая в сентябре председательствует в Совбезе, передает корреспондент "Европейской правды".

Дипломат отметил, что заседание Совбеза, посвященное войне в Украине, запланировано на 20 сентября. На нем будет председательствовать премьер-министр Албании Эдди Рама.

"Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН (после начала полномасштабного вторжения РФ. – Ред.), и первое участие в Совете безопасности ООН здесь", – сказал Ходжа.

Он уточнил, что на заседании Совбеза ООН 20 сентября ожидается представительство государств на высоком уровне, поскольку оно состоится во время так называемой недели высокого уровня Генассамблеи.

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На заседании планируется обсудить последствия войны в Украине для мира, международного мира, собственно ООН и продовольственной безопасности, добавил албанский постпред.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

По данным СМИ, во время мероприятий Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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