Стрілянина на кордоні Азербайджану та Вірменії: ЄС закликав до деескалації

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у п’ятницю ввечері закликав Азербайджан та Вірменію повернутись до діалогу після чергової стрілянини на кордоні, після якої обидві сторони заявили про постраждалих.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ЄС висловлює жаль стосовно нещодавніх збройних сутичок, що призвели до загибелі та поранення кількох військовослужбовців у прикордонних районах між Вірменією та Азербайджаном", – написав Стано у Twitter.

Він додав, що ЄС закликає всі сторони "уникати подальшого насильства й повернутися до діалогу".

Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 deplores latest armed clashes that led to several servicemen being killed and injured in the border areas between 🇦🇲 and 🇦🇿. The EU calls on all sides to avoid further violence and recommit to dialogue.