Стрілянина на кордоні Азербайджану та Вірменії: ЄС закликав до деескалації

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у п’ятницю ввечері закликав Азербайджан та Вірменію повернутись до діалогу після чергової стрілянини на кордоні, після якої обидві сторони заявили про постраждалих.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ЄС висловлює жаль стосовно нещодавніх збройних сутичок, що призвели до загибелі та поранення кількох військовослужбовців у прикордонних районах між Вірменією та Азербайджаном", – написав Стано у Twitter.

Він додав, що ЄС закликає всі сторони "уникати подальшого насильства й повернутися до діалогу".

Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 deplores latest armed clashes that led to several servicemen being killed and injured in the border areas between 🇦🇲 and 🇦🇿. The EU calls on all sides to avoid further violence and recommit to dialogue. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 1, 2023

Раніше у п’ятницю Єреван і Баку обмінялись звинуваченнями у стрілянині через кордон, що призвела до поранення й загибелі кількох військовослужбовців.

Міноборони Вірменії заявило, що в результаті обстрілу поблизу прикордонних сіл Сотк і Норабак загинули троє військових і ще двоє зазнали поранень.

Оборонне відомство Азербайджану своєю чергою ствердило, що Вірменія завдала удару по його позиціях через кордон у Калбаджарському районі за допомогою безпілотників і мінометів, поранивши трьох військовослужбовців.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян вважає, що ризик нової війни Вірменії та Азербайджану реальний, поки країни поки не підписали й не ратифікували мирний договір.