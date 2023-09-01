Стрельба на границе Азербайджана и Армении: ЕС призвал к деэскалации
Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в пятницу вечером призвал Азербайджан и Армению вернуться к диалогу после очередной стрельбы на границе, после которой обе стороны заявили о пострадавших.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"ЕС выражает сожаление в отношении недавних вооруженных столкновений, которые привели к гибели и ранению нескольких военнослужащих в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном", – написал Стано в Twitter.
Он добавил, что ЕС призывает все стороны "избегать дальнейшего насилия и вернуться к диалогу".
Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 deplores latest armed clashes that led to several servicemen being killed and injured in the border areas between 🇦🇲 and 🇦🇿. The EU calls on all sides to avoid further violence and recommit to dialogue.— Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 1, 2023
Ранее в пятницу Ереван и Баку обменялись обвинениями в стрельбе через границу, которая привела к ранению и гибели нескольких военнослужащих.
Минобороны Армении заявило, что в результате обстрела вблизи приграничных сел Сотк и Норабак погибли трое военных и еще двое получили ранения.
Оборонное ведомство Азербайджана в свою очередь утвердило, что Армения нанесла удар по его позициям через границу в Калбаджарском районе с помощью беспилотников и минометов, ранив трех военнослужащих.
Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что риск новой войны Армении и Азербайджана реален, пока страны пока не подписали и не ратифицировали мирный договор.