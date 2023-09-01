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Стрельба на границе Азербайджана и Армении: ЕС призвал к деэскалации

Пятница, 1 сентября 2023, 21:25

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в пятницу вечером призвал Азербайджан и Армению вернуться к диалогу после очередной стрельбы на границе, после которой обе стороны заявили о пострадавших.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС выражает сожаление в отношении недавних вооруженных столкновений, которые привели к гибели и ранению нескольких военнослужащих в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном", – написал Стано в Twitter.

Он добавил, что ЕС призывает все стороны "избегать дальнейшего насилия и вернуться к диалогу".

Ранее в пятницу Ереван и Баку обменялись обвинениями в стрельбе через границу, которая привела к ранению и гибели нескольких военнослужащих.

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Минобороны Армении заявило, что в результате обстрела вблизи приграничных сел Сотк и Норабак погибли трое военных и еще двое получили ранения.

Оборонное ведомство Азербайджана в свою очередь утвердило, что Армения нанесла удар по его позициям через границу в Калбаджарском районе с помощью беспилотников и минометов, ранив трех военнослужащих.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что риск новой войны Армении и Азербайджана реален, пока страны пока не подписали и не ратифицировали мирный договор.

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