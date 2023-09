Стрельба на границе Азербайджана и Армении: ЕС призвал к деэскалации

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в пятницу вечером призвал Азербайджан и Армению вернуться к диалогу после очередной стрельбы на границе, после которой обе стороны заявили о пострадавших.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС выражает сожаление в отношении недавних вооруженных столкновений, которые привели к гибели и ранению нескольких военнослужащих в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном", – написал Стано в Twitter.

Он добавил, что ЕС призывает все стороны "избегать дальнейшего насилия и вернуться к диалогу".

Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 deplores latest armed clashes that led to several servicemen being killed and injured in the border areas between 🇦🇲 and 🇦🇿. The EU calls on all sides to avoid further violence and recommit to dialogue.