Прем’єр Вірменії заявив про ризик нової війни з Азербайджаном

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян вважає, що ризик нової війни Вірменії та Азербайджану реальний, а азербайджанські сили продовжують геноцид вірменського населення в Нагірному Карабаху.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Пашинян сказав в інтерв’ю агентству AFP.

Як пояснив прем’єр Вірменії, нова війна з Азербайджаном "дуже ймовірна", тому що країни поки не підписали й не ратифікували мирний договір, а напруженість у відносинах між ними триває.

До ескалації доклалось рішення Баку тимчасово перекрити Лачинський коридор – єдину дорогу, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією. Це викликало занепокоєння через гуманітарну кризу в невизнаному регіоні, де є нестача продовольства, медикаментів та енергоресурсів.

"Ми говоримо не про підготовку геноциду, а про процес геноциду, що триває", – так цю ситуацію прокоментував Пашинян.

За його словами, і Захід, і Росія повинні посилити тиск на Азербайджан, щоб він зняв блокаду з Нагірного Карабаху: "Якщо, згідно з логікою деяких кіл на Заході, Росія не відповідає всім нашим очікуванням, тому що не виконує свої зобов'язання, то Росія говорить нам те саме про Захід".

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди. Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди".