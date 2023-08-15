Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном спостерігачів ЄС – ті не уточнили, хто це зробив

Міністерство оборони Вірменії у вівторок заявило про обстріл автомобіля з представниками цивільної місії ЄС (EUAM), які перебували в районі азербайджанського населеного пункту Юхарі Шоржа на кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві, яку поширило вірменське Міноборони, стверджується, що автомобіль місії ЄС зазнав обстрілу з боку збройних сил Азербайджану близько 12:20 у вівторок. Уточнюється, що в результаті ніхто не постраждав.

Азербайджанське Міністерство оборони пізніше заявило, що заява вірменської сторони є "черговою дезінформацією", оскільки маршрути місії ЄС заздалегідь повідомляються Баку.

"З цієї причини теоретично і практично неможлива така ситуація, про яку заявляє Міністерство оборони Вірменії", – стверджується в пресрелізі відомства.

Що стосується самої цивільної місії ЄС, то спершу вона назвала повідомлення вірменської сторони фейком і сказала, що її представники не потрапляли під обстріл.

Та після цього провладні вірменські ЗМІ почали поширювати відео з нібито представником місії ЄС, чиє обличчя приховане. У відео він розповідає, як місія потрапила під азербайджанський обстріл.

Незабаром після поширення цього відео спостережна місія ЄС оприлюднила новий допис у Twitter, у якому підтвердила, що спостерігачі "були присутні під час стрілянини в зоні своєї відповідальності".

Там, однак, не уточнили, на кого покладають відповідальність за інцидент.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян вважає, що ризик нової війни Вірменії та Азербайджану реальний, поки країни поки не підписали й не ратифікували мирний договір.