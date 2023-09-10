Кількість загиблих у повенях у Греції зросла, шестеро людей вважаються зниклими

У Греції підтверджена кількість загиблих у катастрофічних повенях на Фессалійській рівнині зросла до 11.

Про це повідомляє Protothema, пише "Європейська правда".

Станом на неділю відомо про одинадцять загиблих внаслідок сильних повеней, від яких постраждали багато населених пунктів на Фессалійській рівнині у центрі Греції. Доля ще шістьох людей невідома.

У соцмережах ширяться маніпуляції про те, що влада нібито приховує реальну кількість зниклих. Прем’єр Кіріакос Міцотакіс, який знову вирушає до міста Ларісса у постраждалому регіоні і розповість про план допомоги, готується у своїй промові окремо згадати ці "теорії змови" і заперечити дезінформацію.

Грецькі рятувальники у Фессалії на цей час нарахували понад 2400 евакуаційних виїздів за людьми, заблокованими повінню. У постраждалі райони везуть продукти, воду і медикаменти.

Багато доріг у регіоні залишаються частково або повністю перекритими. У тому числі це траса національного значення з Афін до Салонік.

Фото: Reuters

Нагадаємо, повені у центрі Греції почалися після потужних злив у середу. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.

Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.