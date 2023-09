Нашли картину Ван Гога, похищенную в Нидерландах во время пандемии

В Нидерландах сообщили об обнаружении картины Винсента Ван Гога, которую украли из небольшого нидерландского музея в 2020 году во время карантина из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил Музей Гронингена, которому принадлежит произведение искусства, пишет "Европейская правда".

"У нас невероятно хорошие новости. Картина "Весенний сад"... возвращается в музей Гронингена через три с половиной года после кражи", – говорится в заявлении музея.

"Картина пострадала, но, на первый взгляд, она в хорошем состоянии", – заявили в музее. Там добавили, что сейчас произведение искусства находится в Амстердамском музее Ван Гога и его возвращение займет несколько недель или месяцев.

В музее также отметили, что Артур Бранд, известный нидерландский арт-детектив, сыграл ключевую роль во всем процессе. Сам Бранд также сообщил о своем участии в поисках картины.

"Винсент Ван Гог вернулся! В тесном сотрудничестве с нидерландской полицией мне удалось вернуть "Весенний сад" Ван Гога", – написал он в Twitter.

Vincent van Gogh is back! In close coordination with Dutch Police I was able to recover Van Goghs 'Spring Garden' (1884). The painting was stolen 3 years ago on Van Goghs birthday from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. A great day for all Van Gogh lovers worldwide...… pic.twitter.com/7Fh0s0AOUr