У Нідерландах із закритого через карантин музею вкрали картину Ван Гога
У нідерландському місті Ларен з музею "Зінгер" викрали картину "Весняний сад" знаменитого художника Вінсента ван Гога.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.
Грабіжники проникли в музей близько 3:15 ночі, зламавши вхідні двері. При цьому в керівництві заявили, що забезпечення безпеки музею повністю відповідало протоколу.
Картина була тимчасово надана музеєм Гронінгена, в колекції якого був тільки цей Ван Гог. Це єдина картина, яку злодії забрали з собою в Ларені минулої ночі.
Зараз музей "Зінгер" закритий через поширення в Нідерландах коронавірусу.
Картина Ван Гога була частиною виставки, яка почалася 14 січня і повинна була тривати до 10 травня.
Це не перша крадіжка зі зломом в музеї Ларена. У січні 2007 року з музею було вкрадено сім статуй.