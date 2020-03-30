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У Нідерландах із закритого через карантин музею вкрали картину Ван Гога

Понеділок, 30 березня 2020, 17:51

У нідерландському місті Ларен з музею "Зінгер" викрали картину "Весняний сад" знаменитого художника Вінсента ван Гога.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Грабіжники проникли в музей близько 3:15 ночі, зламавши вхідні двері. При цьому в керівництві заявили, що забезпечення безпеки музею повністю відповідало протоколу.

 

Картина була тимчасово надана музеєм Гронінгена, в колекції якого був тільки цей Ван Гог. Це єдина картина, яку злодії забрали з собою в Ларені минулої ночі.

Зараз музей "Зінгер" закритий через поширення в Нідерландах коронавірусу.

Картина Ван Гога була частиною виставки, яка почалася 14 січня і повинна була тривати до 10 травня.

Це не перша крадіжка зі зломом в музеї Ларена. У січні 2007 року з музею було вкрадено сім статуй.

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