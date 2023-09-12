ЗМІ: ЄС не продовжуватиме санкції проти трьох бізнесменів РФ

Європейський Союз не продовжуватиме санкції проти трьох осіб, які потрапили під них через війну Росії проти України.

Про це повідомили два дипломатичних джерела агентству Reuters у вівторок, передає "Європейська правда".

Цього тижня закінчується термін дії нинішніх обмежувальних заходів.

Росіяни, проти яких санкції можуть не продовжити – це наближений до Путіна бізнесмен Григорій Берьозкін, мільярдер Фархад Ахмедов і колишній глава Ozon, російської компанії електронної комерції, Александр Шульгін.

ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів для запровадження санкцій, які поновлюються кожні шість місяців. Термін дії наступної партії закінчується 15 вересня.

Нагадаємо, минулого тижня Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу. Крім того, було відмовлено у скасуванні санкцій ще кільком росіянам.

Поміж тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав нелогічними та неприйнятними міркування про якісь санкційні поступки Росії задля її повернення до "зернової угоди", оскільки це стане для Москви запрошенням до нового шантажу.