Кулеба прокоментував чутки про можливі поступки РФ у санкціях задля експорту зерна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав нелогічними та неприйнятними міркування про якісь санкційні поступки Росії задля її повернення до "зернової угоди", оскільки це стане для Москви запрошенням до нового шантажу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Кулебу запитали, чи відомо Україні про нібито пропозиції генсека ООН для Москви про скасування деяких західних санкцій в обмін на повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи, та як Київ ставиться до такої можливості.

"Питання про обнулення санкцій в принципі не може стояти. Тому що якщо зараз щось "обнулити", то завтра Росія розбомбить ще додатковий порт і почне шантажувати світ новими вимогами", – наголосив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що йому відомо про "деякі сили, які підтримують поступки Росії у цій вимозі".

"Я чітко сказав, що якщо у когось є бажання дозволити родині Патрушева (....) який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на "Россельхозбанку" – можете підключати його до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього – мені важко уявити", – підкреслив він.

Нагадаємо, Кулеба також висловив впевненість, що рішення Німеччини про ракети Taurus для України – лише питання часу.