Київ пропонує скликати Раду Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом у четвер запропонувала скликати Раду Україна-НАТО для обговорення енергетичної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду України.

Стефанішина й Столтенберг у Брюсселі обговорили реалізацію рішень саміту НАТО у Вільнюсі, а також нагальні потреби України для протистояння повномасштабній російській агресії.

Йшлось зокрема про адаптацію Річної національної програми (РНП), яка має стати інструментом оцінки прогресу Києва у впровадженні стандартів Альянсу й основою для ухвалення рішення про членство.

W/@NATO SecGen @jensstoltenberg discussed implementation of #NATOSummit decisions. Have a clear joint understanding of the next steps, incl on the adapted Annual National Program, full launch of 🇺🇦NATO Council & achieving full interoperability.

