Рада Україна-НАТО вперше зібралась через російські атаки: підсумки зустрічі

Рада Україна-НАТО в середу провела своє друге засідання, під час якого засудила одностороннє припинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі та обстріли української портової інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні НАТО, яке цитує "Європейська правда".

Члени Альянсу й Україна під час зустрічі в середу рішуче засудили рішення Росії вийти із "зернової угоди", а також останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону.

"Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства", – йдеться в повідомленні.

Також НАТО привітав зусилля Туреччини з відновлення "зернової угоди" та дії Болгарії, Румунії та інших членів Альянсу із забезпечення безперешкодного експорту українського зерна суходолом і морем.

Крім того, Північноатлантичний Альянс та його члени підтвердили, що продовжать посилене спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

Нагадаємо, засідання Ради Україна-НАТО генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав на прохання українського президента Володимира Зеленського після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.