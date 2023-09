Киев предлагает созвать Совет Украина-НАТО по вопросам энергетической безопасности

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом в четверг предложила созвать Совет Украина-НАТО для обсуждения энергетической безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства Украины.

Стефанишина и Столтенберг в Брюсселе обсудили реализацию решений саммита НАТО в Вильнюсе, а также насущные потребности Украины для противостояния полномасштабной российской агрессии.

Речь шла в частности об адаптации Годовой национальной программы (ГНП), которая должна стать инструментом оценки прогресса Киева во внедрении стандартов Альянса и основой для принятия решения о членстве.

W/@NATO SecGen @jensstoltenberg discussed implementation of #NATOSummit decisions. Have a clear joint understanding of the next steps, incl on the adapted Annual National Program, full launch of 🇺🇦NATO Council & achieving full interoperability.

Special focus on🇺🇦urgent war needs pic.twitter.com/cxInw1dNEz