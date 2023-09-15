Прем'єр Косова має свою версію подій на провалених переговорах з Сербією

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив у четвер, що єдиною пропозицією, яку обговорювали в Брюсселі на переговорах з Сербією, був його план імплементації угоди, що суперечить словам верховного представника ЄС Жозепа Борреля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Косовський прем'єр-міністр опублікував свій план у Twitter, стверджуючи, що це була єдина пропозиція на столі переговорів.

"Це план послідовності імплементації Основної угоди, який я запропонував сьогодні в Брюсселі. Це була єдина пропозиція на столі", – йдеться в його повідомленні.

This is the sequencing plan for the implementation of the Basic Agreement I proposed today in Brussels. It was the only proposal on the table. pic.twitter.com/Uv3NH6OuTr — Albin Kurti (@albinkurti) September 14, 2023

Боррель заявив журналістам після зустрічі високого рівня в рамках діалогу Белград-Приштина, що ЄС запропонував план імплементації Охридської угоди, який Курті відкинув.

Зустріч у четвер між президентом Сербії Александром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті стала їхньою першою особистою зустріччю в рамках процесу діалогу Белграда та Приштини за сприяння ЄС після того, як наприкінці травня спалахнули зіткнення на півночі Косова, де проживає значна сербська меншина.

Під час зустрічі в четвер двом лідерам знову не вдалося домовитися про просування у виконанні Охридської угоди.

Косово хоче, аби Сербія зробила перший крок до офіційного визнання його незалежності, включаючи взаємне визнання документів.

Однак Белград спочатку хоче побачити прогрес в угоді про створення асоціації 10 муніципалітетів з сербською більшістю в Косові.

У розмові з журналістами після зустрічі Курті звинуватив посередників ЄС в упередженості, заявивши, що Євросоюз прийняв позицію Сербії як власну.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС



