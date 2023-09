Прем'єр Косова має свою версію подій на провалених переговорах з Сербією

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив у четвер, що єдиною пропозицією, яку обговорювали в Брюсселі на переговорах з Сербією, був його план імплементації угоди, що суперечить словам верховного представника ЄС Жозепа Борреля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Косовський прем'єр-міністр опублікував свій план у Twitter, стверджуючи, що це була єдина пропозиція на столі переговорів.

"Це план послідовності імплементації Основної угоди, який я запропонував сьогодні в Брюсселі. Це була єдина пропозиція на столі", – йдеться в його повідомленні.

This is the sequencing plan for the implementation of the Basic Agreement I proposed today in Brussels. It was the only proposal on the table. pic.twitter.com/Uv3NH6OuTr