Косово відкинуло компромісну пропозицію ЄС на переговорах Белграда та Приштини

Черговий раунд переговорів між лідерами Сербії та Косова щодо нормалізації відносин у четвер не приніс прориву після того, як Приштина відхилила компромісну пропозицію ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

"Ми дуже старалися, але, на жаль, сьогодні не вдалося подолати розбіжності", – сказав журналістам головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після переговорів у Брюсселі.

Зустріч у четвер між президентом Сербії Александром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті стала їхньою першою особистою зустріччю в рамках процесу діалогу Белграда та Приштини за сприяння ЄС після того, як наприкінці травня спалахнули зіткнення на півночі Косова, де проживає значна сербська меншина.

Під час зустрічі в четвер двом лідерам знову не вдалося домовитися про просування у виконанні Охридської угоди за посередництва ЄС щодо нормалізації відносин між Сербією та Косовом.

Косово хоче, аби Сербія зробила перший крок до офіційного визнання його незалежності, включаючи взаємне визнання документів.

Однак Белград спочатку хоче побачити прогрес в угоді про створення асоціації 10 муніципалітетів з сербською більшістю в Косові.

"Ми неодноразово докладали зусиль, щоб сприяти досягненню компромісу щодо того, як, ймовірно, буде виглядати процес реалізації (Охридської угоди. – Ред.)", – сказав Боррель.

"Ми запропонували те, що ми вважаємо єдиним можливим компромісом сьогодні: процес, який дозволив би цьому йти паралельно", – сказав він, додавши, що ЄС і широке міжнародне співтовариство, включаючи США, вважає це "єдиним реалістичним шляхом", як реалізація може працювати.

Але Курті відхилив цю пропозицію, хоча її прийняв Вучич, сказав Боррель.

Як відомо, одне з серйозних останніх загострень спричинили місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, які бойкотували вибори та відмовилися визнавати їхні результати. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС