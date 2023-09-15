Премьер Косово имеет свою версию событий на провалившихся переговорах с Сербией

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил в четверг, что единственным предложением, которое обсуждали в Брюсселе на переговорах с Сербией, был его план имплементации соглашения, что противоречит словам верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Косовский премьер-министр опубликовал свой план в Twitter, утверждая, что это было единственное предложение на столе переговоров.

"Это план последовательности имплементации Основного соглашения, который я предложил сегодня в Брюсселе. Это было единственное предложение на столе", – говорится в его сообщении.

This is the sequencing plan for the implementation of the Basic Agreement I proposed today in Brussels. It was the only proposal on the table. pic.twitter.com/Uv3NH6OuTr — Albin Kurti (@albinkurti) September 14, 2023

Боррель заявил журналистам после встречи высокого уровня в рамках диалога Белград-Приштина, что ЕС предложил план имплементации Охридского соглашения, который Курти отверг.

Встреча в четверг между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти стала их первой личной встречей в рамках процесса диалога Белграда и Приштины при содействии ЕС после того, как в конце мая вспыхнули столкновения на севере Косово, где проживает значительное сербское меньшинство.

Во время встречи в четверг двум лидерам снова не удалось договориться о продвижении в выполнении Охридского соглашения.

Косово хочет, чтобы Сербия сделала первый шаг к официальному признанию его независимости, включая взаимное признание документов.

Однако Белград сначала хочет увидеть прогресс в соглашении о создании ассоциации 10 муниципалитетов с сербским большинством в Косово.

В разговоре с журналистами после встречи Курти обвинил посредников ЕС в предвзятости, заявив, что Евросоюз принял позицию Сербии как собственную.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.