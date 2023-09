Премьер Косово имеет свою версию событий на провалившихся переговорах с Сербией

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил в четверг, что единственным предложением, которое обсуждали в Брюсселе на переговорах с Сербией, был его план имплементации соглашения, что противоречит словам верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Косовский премьер-министр опубликовал свой план в Twitter, утверждая, что это было единственное предложение на столе переговоров.

"Это план последовательности имплементации Основного соглашения, который я предложил сегодня в Брюсселе. Это было единственное предложение на столе", – говорится в его сообщении.

This is the sequencing plan for the implementation of the Basic Agreement I proposed today in Brussels. It was the only proposal on the table. pic.twitter.com/Uv3NH6OuTr