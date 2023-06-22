Сейм Литви хоче забрати громадянство у фігуристки, яка виступає в РФ

Депутати Сейму Литви ініціювали процес позбавлення литовського громадянства фігуристки Маргарити Дробязко, яка продовжує виступати в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовські депутати звернулись до Міністерства внутрішніх справ із проханням оцінити підстави для позбавлення фігуристки громадянства відповідно до поправок до закону, які дають змогу анулювати громадянство, набуте як виняток, особи, дії якої становлять загрозу інтересам безпеки Литви або її союзників, а також особи, яка дискредитує країну.

Після цього МВС має звернутися до Комісії у справах громадянства із запитом про надання рекомендації президенту Гітанасу Науседі, який і ухвалить остаточне рішення про анулювання громадянства.

Депутатка Сейму Даля Асанавічюте заявила, що анулювання громадянства Дробязко ініційоване, тому що з соціальних мереж очевидно, що "співпраця з кремлівськими рупорами триває".

"Дійсно, Литва не хоче мати таких людей, які підтримують країну-агресора і намагаються виправдати (її) дії", – сказав член Сейму Віргіліюс Алекна.

Маргарита Дробязко разом із чоловіком Повіласом Ванагасом брали участь в шоу-програмі в російському місті Сочі в серпні минулого року. Організатором шоу була Татьяна Навка, дружина речника президента Росії Дмітрія Пєскова.

Після цього президент Науседа позбавив Дробязко і Ванагаса державних нагород Литви, раніше присуджених за заслуги перед державою.

Литовське громадянство Дробязко, яка народилася і проживає в Росії, отримала як виняток за заслуги у спорті.

Раніше повідомлялося, що Латвія відмовилася розглядати прохання про надання притулку, подане режисером з Росії Сергєєм Щипіциним.