Норвезький топ-генерал: РФ лишила біля кордону з Норвегією 20% від військ, які були до 2022 року

Голова Збройних сил Норвегії генерал армії Ейрік Крістофферсен повідомив, що Росія відвела від норвезького кордону 80% своїх військ після повномасштабного вторгнення, хоча й постійно говорить про загрозу з боку НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", Крістофферсен заявив на пресконференції в суботу після засідання Військового комітету Альянсу.

Норвезький генерал нагадав, що Норвегія – член НАТО – є єдиною країною, яка в сучасний період історії не воювала з Росією.

"І Путін дуже добре знає, що НАТО не є загрозою для Росії – ані Норвегія, ані Швеція, ані Фінляндія, ані Польща не загрожують РФ. Якби він вважав інакше, він не міг би перекинути всі свої війська в Україну", – пояснив він.

"На нашому кордоні з Росією залишилося, можливо, 20% або менше (російських. – Ред.) сил, ніж було до 24 лютого 2022 року. Він пішов на цей ризик, бо знає, що НАТО нікому не загрожує, а він зайнятий в Україні", – додав Крістофферсен.

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер своєю чергою додав, що причиною повномасштабного російського вторгнення стали "демократія, свобода, верховенство права і той факт, що Україна все більше прагнула ухвалювати власні рішення щодо свого майбутнього".

"Це небезпека. Якщо ця демократія все більше і більше захоплює уми українців, що ми й спостерігаємо, то для путінського режиму це небезпека. Адже тоді росіяни можуть почати думати так само", – додав він.

Норвегія має спільний кордон із Росією в Заполяр'ї, на Кольському півострові.

У березні король Норвегії Гаральд, який є головнокомандувачем збройних сил, уперше за останні 54 роки відвідав гарнізон норвезьких військових на кордоні з Росією.