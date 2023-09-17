Норвежский топ-генерал: РФ оставила у границы с Норвегией 20% от войск, которые были до 2022 года

Председатель Вооруженных сил Норвегии генерал армии Эйрик Кристофферсен сообщил, что Россия отвела от норвежской границы 80% своих войск после полномасштабного вторжения, хотя и постоянно говорит об угрозе со стороны НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кристофферсен заявил на пресс-конференции в субботу после заседания Военного комитета Альянса.

Норвежский генерал напомнил, что Норвегия – член НАТО – является единственной страной, которая в современный период истории не воевала с Россией.

"И Путин очень хорошо знает, что НАТО не является угрозой для России – ни Норвегия, ни Швеция, ни Финляндия, ни Польша не угрожают РФ. Если бы он считал иначе, он не мог бы перебросить все свои войска в Украину", – пояснил он.

"На нашей границе с Россией осталось, возможно, 20% или меньше (российских. – Ред.) сил, чем было до 24 февраля 2022 года. Он пошел на этот риск, потому что знает, что НАТО никому не угрожает, а он занят в Украине", – добавил Кристофферсен.

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в свою очередь добавил, что причиной полномасштабного российского вторжения стали "демократия, свобода, верховенство права и тот факт, что Украина все больше стремилась принимать собственные решения относительно своего будущего".

"Это опасность. Если эта демократия все больше и больше захватывает умы украинцев, что мы и наблюдаем, то для путинского режима это опасность. Ведь тогда россияне могут начать думать так же", – добавил он.

Норвегия имеет общую границу с Россией в Заполярье, на Кольском полуострове.

В марте король Норвегии Харальд, который является главнокомандующим вооруженными силами, впервые за последние 54 года посетил гарнизон норвежских военных на границе с Россией.