У НАТО пояснили, чому збільшення витрат на оборону недостатньо для посилення безпеки

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що через різке зростання цін на боєприпаси збільшення оборонних витрат членів Альянсу не означає автоматичного посилення їхньої безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", Бауер заявив на пресконференції в суботу після засідання Військового комітету Альянсу.

Голова ключового комітету НАТО закликав членів збільшувати оборонне виробництво й інвестиції в нього, аби задовольнити попит на озброєння і техніку, що різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ціни на обладнання та боєприпаси стрімко зростають. Зараз ми платимо все більше і більше за те ж саме. Це означає, що ми не можемо гарантувати, що збільшення оборонних видатків насправді призводить до посилення безпеки", – пояснив Бауер.

Він також закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей, а пенсійні фонди і банки попрохав більше не називати інвестиції в оборону неетичними.

"Довгострокова стабільність має переважати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо в Україні, війна – це подія для всього суспільства", – сказав очільник Військового комітету Альянсу.

Він, однак, окремо зауважив, що нестача артилерійських боєприпасів не пов’язана з важким перебігом контрнаступу України проти російських окупаційних сил – ключова проблема там полягає в щільному мінуванні території.

Згідно із західними оцінками, України використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на день. І вже в лютому генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.

Сполучені Штати прагнуть суттєво наростити виробництво артилерійських снарядів – до 100 тисяч на місяць у 2025 році – з огляду на те, що вони швидко витрачаються в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну.