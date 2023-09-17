В НАТО объяснили, почему увеличения расходов на оборону недостаточно для усиления безопасности

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что из-за резкого роста цен на боеприпасы увеличение оборонных расходов членов Альянса не означает автоматического усиления их безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Бауэр заявил на пресс-конференции в субботу после заседания Военного комитета Альянса.

Председатель ключевого комитета НАТО призвал членов увеличивать оборонное производство и инвестиции в него, чтобы удовлетворить спрос на вооружение и технику, резко возросший после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Цены на оборудование и боеприпасы стремительно растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же самое. Это означает, что мы не можем гарантировать, что увеличение оборонных расходов на самом деле приводит к усилению безопасности", – пояснил Бауэр.

Он также призвал к увеличению частных инвестиций в оборонный сектор для наращивания производственных мощностей, а пенсионные фонды и банки попросил больше не называть инвестиции в оборону неэтичными.

"Долгосрочная стабильность должна преобладать над краткосрочными прибылями. Как мы видим в Украине, война – это событие для всего общества", – сказал глава Военного комитета Альянса.

Он, однако, отдельно отметил, что нехватка артиллерийских боеприпасов не связана с тяжелым ходом контрнаступления Украины против российских оккупационных сил – ключевая проблема там заключается в плотном минировании территории.

Согласно западным оценкам, Украина использует до 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в день. И уже в феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.

Соединенные Штаты стремятся существенно нарастить производство артиллерийских снарядов – до 100 тысяч в месяц в 2025 году – ввиду того, что они быстро расходуются в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.