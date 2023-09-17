Голова МЗС Угорщини пояснив зв'язок між фізикою і відносинами з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт продовжує й буде продовжувати співпрацю з Росією через залежність від російських енергетичних ресурсів.

Про це Сійярто сказав в інтерв’ю Bloomberg TV, фрагмент із якого опублікував у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Угорський міністр заявив, що для Будапешта відносини з Росією є "дуже важливими й дуже критичними".

"Чому? Тому що більша частина нашого енергетичного імпорту надходить з Росії. Тепер ви можете поставити питання: чому? Це політичне рішення? Ні. Чи відображає воно наші політичні уподобання? Ні. Тоді чому? Через фізику", – додав він.

Сійярто пояснив, що йдеться про відсутність альтернатив російським трубопроводним поставкам газу й нафти, а також проєкту атомної електростанції "Пакш", яку будують спільно з "Росатомом".

"Отже, коли йдеться про сфери, які не підпадають під санкції, ми продовжуємо співпрацю в нормальному режимі, тому що це наш національний інтерес", – підсумував він.

На початку року угорський прем'єр Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не планує розривати економічні відносини з Росією і "радить усьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів".

Але вже в березні Орбан допустив, що Будапешту, можливо, в майбутньому доведеться переглянути свої відносини з Росією через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення в Україну.