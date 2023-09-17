Глава МИД Венгрии объяснил связь между физикой и отношениями с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что Будапешт продолжает и будет продолжать сотрудничество с Россией из-за зависимости от российских энергетических ресурсов.

Об этом Сийярто сказал в интервью Bloomberg TV, фрагмент из которого опубликовал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Венгерский министр заявил, что для Будапешта отношения с Россией являются "очень важными и очень критическими".

"Почему? Потому что большая часть нашего энергетического импорта поступает из России. Теперь вы можете задать вопрос: почему? Это политическое решение? Нет. Отражает ли оно отражает наши политические предпочтения? Нет. Тогда почему? Из-за физики", – добавил он.

Сийярто пояснил, что речь идет об отсутствии альтернатив российским трубопроводным поставкам газа и нефти, а также проекту атомной электростанции "Пакш", которую строят совместно с "Росатомом".

"Так что, когда речь идет о сферах, которые не подпадают под санкции, мы продолжаем сотрудничество в нормальном режиме, потому что это наш национальный интерес", – подытожил он.

В начале года венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не планирует разрывать экономические отношения с Россией и "советует всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров".

Но уже в марте Орбан допустил, что Будапешту, возможно, в будущем придется пересмотреть свои отношения с Россией из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения в Украину.