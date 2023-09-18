В Гаазі починаються слухання у справі щодо геноциду, Росія вирішила брати участь

У Палаці миру у Гаазі 18 вересня починаються слухання у справі проти Росії за звинуваченнями про порушення нею Конвенції про заборону геноциду.

Про це повідомляє з Гааги кореспондент "Європейської правди", а також йдеться у відеоблозі про очікування від процесу.

Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси РФ представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії "Монастирський, Зюба і Степанов" (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".

Інтереси РФ погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів. "ЄвроПравда" вже розповідала про нього у статті про інший процес проти РФ у Гаазі "Право на теракти під час війни".

Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Коу та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.

Також до позову України проти РФ доєдналися ще 32 держави світу.

"Європейська правда" слідкуватиме за перебігом процесу. Про вимоги України та суть звинувачень дивіться у блозі "Слова Путіна про геноцид дозволять покарати Росію".