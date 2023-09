Президент Євроради відреагував на відновлення війни у Карабаху: вимагає від Баку зупинитися

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав офіційний Баку негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабаху і вирішувати питання за столом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив 19 вересня.

Мішель назвав "жахливими" новини про відновлення Азербайджаном бойових дій.

Devastating news coming from former Nagorno-Karabakh oblast today.



Military actions of Azerbaijan must be immediately halted to allow for a genuine dialogue between Baku and Karabakh Armenians.