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Президент Євроради відреагував на відновлення війни у Карабаху: вимагає від Баку зупинитися

Вівторок, 19 вересня 2023, 15:23

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав офіційний Баку негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабаху і вирішувати питання за столом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив 19 вересня. 

Мішель назвав "жахливими" новини про відновлення Азербайджаном бойових дій. 

"Бойові дії з боку Азербайджану мають негайно припинитися, щоб уможливити  реальний діалог між Баку і вірменами у Карабаху", – заявив президент Євроради. 

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток".

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Нагірний Карабах