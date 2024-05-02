Дуда: Євроінтеграція України буде одним з пріоритетів головування Польщі в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда назвав питання євроінтеграції України серед пріоритетних під час головування Варшави в Євросоюзі в першій половині 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у промові з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС, повідомляє RMF24.

Польський лідер наголосив на необхідності підтримки процесу вступу до Євросоюзу України, Молдови та країн Західних Балкан.

"Нашим пріоритетом наступного року під час головування буде якнайшвидше зробити ці країни повноправними членами ЄС", – зазначив Дуда.

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Він також заявив про відданість справі відбудови України, яка, додав він, зможе відбити агресію Росії.

"Ми хочемо допомогти. Ми вважаємо, що вся наша спільнота повинна брати участь у процесі відбудови України, щоб вона знову стала державою, яка швидко розвивається, ефективною державою, яка забезпечує заможне життя своїм громадянам", – зауважив Дуда.

Глава держави вказав, що першим пріоритетом польського головування буде зміцнення співпраці між ЄС та США, а отже, зміцнення європейської та глобальної безпеки.

Президент додав, що під час головування Польща має організувати два великі саміти: Євросоюз – США та Євросоюз – Україна, де другий буде зосереджений на питаннях відбудови України та вступу її до ЄС.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу відзначив, що нинішні країни-кандидати, серед яких Україна, мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що для ЄС важливо швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, президенти трьох балтійських країн у спільній заяві до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною, а також Молдовою, і до початку переговорів про вступ із ними у червні 2024 року.

Перед цим президент Чехії Петр Павел висловив підтримку нових раундів розширення Євросоюзу у 20-ту річницю вступу своєї країни до ЄС.