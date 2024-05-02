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Через негоду на півночі Франції пошкоджено врожай, загинула одна людина

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Новини — Четвер, 2 травня 2024, 09:41 — Марія Ємець

Грози зі шквальним вітром і градом, що накрили північ Франції з середи на четвер, завдали великої шкоди врожаю та призвели до загибелі однієї людини.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Смертельний випадок через негоду стався у муніципалітеті Курмель, що на північний схід від Парижа. Селевий потік, що виник після зливи, пошкодив багато будинків, у найбільш затопленому обійсті загинула жінка.   

У багатьох районах грози супроводжувалися сильним градом, що побив городи та виноградники, фермери скаржаться, що втратили більшу частину врожаю. 

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Подекуди градини були розміром з м'яч для настільного тенісу.

Через негоду довелося спрямовувати в інші аеропорти деякі авіарейси, що прямували до Парижа.

Нагадаємо, на початку квітня через сильний буревій на півдні Польщі загинули п'ятеро людей.

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Франція стихійні лиха
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