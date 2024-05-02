США показали лідерство у конфіскації активів РФ. Що далі?

Поруч із виділенням Україні далекобійних ракет ATACMS одним із найбільш обговорюваних пунктів пакета допомоги Україні, схваленого минулого тижня Конгресом США, стали норми, які наділяють президента повноваженнями щодо конфіскації російських активів.

Йдеться про закон про конфіскацію російських активів REPO (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity).

Докладніше про закон і його вплив на союзників читайте в статті директора Центру Дністрянського Івана Городиського Байден, конфіскуй! Які наслідки матиме рішення Конгресу США про відчуження російських активів. Далі – стислий її виклад.

Попри гучні заголовки й очікування, важливо пам’ятати: нове законодавство створює механізм конфіскації, а не автоматично конфіскує російські активи.

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Логіка REPO ґрунтується на вже загальновизнаному підході, що конфіскація російських суверенних активів буде легітимним контрзаходом згідно з міжнародним правом для протидії РФ та гарантування відшкодування Україні.

Згідно з ухваленим минулого тижня законом, президент США наділяється повноваженнями конфіскувати суверенні активи РФ та передати їх на рахунок Фонду підтримки України (Ukraine Support Fund).

Згодом ці активи за рішенням державного секретаря США можуть бути передані майбутньому міжнародному компенсаційному механізму, використані для відновлення України або ж передані їй як гуманітарна чи економічна допомога.

Конгрес своєю чергою наділений повноваженнями блокувати рішення держсекретаря про передачу активів.

Ці механізми повинні діяти впродовж п'яти років або ж до моменту згоди Росії на виплату відшкодування Україні.

Створення цього механізму офіційно декларує лідерство США в напрямку конфіскації російських активів.

Та чи будуть інші союзники України наслідувати приклад Штатів, питання поки відкрите.

Рішення Конгресу США викликало захват в Україні, однак на Заході зустріло максимально стриману реакцію.

Причин, через які розпорядники російських суверенних активів (і серед них ключовий – Європейський Союз) не бажають вдаватися до їхньої конфіскації, є багато, і значна частина з них пролунала в останній тиждень.

Є причини економічні – побоювання за майбутнє світової фінансової системи і долю активів європейського бізнесу в РФ. Є й політичні – бажання використовувати заморожені активи як важіль у процесі майбутнього політичного врегулювання.

І є навіть історичні – створення прецеденту, який дозволить іншим державам приймати рішення про конфіскацію активів, наприклад, Німеччини чи Японії, в рахунок збитків часів Другої світової війни.

Зрештою, в самому Вашингтоні протягом останнього року теж лунало багато побоювань.

І хоча прийняття REPO є потужним сигналом, можна спрогнозувати, що найбільш реалістичні рішення щодо майбутнього російських активів будуть ухвалені на червневому саміті G7 в італійському місті Бриндізі.

І ці рішення стосуватимуться не конфіскації, а використання російських активів в інтересах України. Це може бути як випуск "репараційних облігацій" під заставу, активів, так і давно обговорювана передача Україні частини доходів від них.

Але за будь-якого розвитку подій Україні доцільно більш ретельно опрацювати й власне бачення долі цих активів.

Докладніше – в матеріалі Івана Городиського Байден, конфіскуй! Які наслідки матиме рішення Конгресу США про відчуження російських активів.