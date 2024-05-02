Болгарія викликала посла Хорватії через слова президента, який назвав її "дном"

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович спровокував дипломатичний скандал своїми словами про те, що Болгарія – найбільш неуспішна країна ЄС у користуванні європейськими коштами і "рятує" від такого звання Хорватію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Vecernji List.

Міланович, говорячи про ефективність розпорядження європейськими коштами, заявив, що Хорватія у цьому "на дні" серед країн ЄС і гірші справи тільки у Болгарії.

"Ми щоденно молимося, щоби з Болгарією нічого не сталося, тому що так є хтось, хто у цьому списку останній…, а Хорватія друга з кінця", – сказав Міланович.

Реклама:

Після його заяв Софія викликала хорватського посла та наголосила, що подібні висловлювання неприйнятні і не відповідають рівню двосторонніх відносин між Хорватією і Болгарією. Водночас у МЗС Болгарії додали, що обрали пом’якшену реакцію на заяви Мілановича з поваги до хороших відносин з урядом Хорватії та міністром закордонних справ зокрема.

МЗС Хорватії вийшло із заявою-вибаченням, де наголосили, що дружні відносини двох країн є сильними та послідовними і Хорватія підтримує Болгарію у досягненні усіх цілей в інтересах Болгарії та болгарського народу.

Раніше Міланович заявив, що рішення Конституційного суду, яке забороняє йому очолювати уряд після дострокових парламентських виборів 17 квітня, є "підготовкою до державного перевороту".

Читайте також: Праві популісти або "друг Путіна": чому вибори у Хорватії не зняли небезпеку для України