У Британії проходять місцеві вибори на тлі повідомлень ЗМІ про непевне майбутнє Сунака

У Великій Британії в четвер, 2 травня, проходять місцеві вибори на тлі спекуляцій у ЗМІ, що їхній результат може вплинути на позиції прем'єра Ріші Сунака та його лідерство в Консервативній партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

На цих виборах вирішується доля понад 2 500 місць у місцевих радах та меріях. Очікують, що результати почнуть надходити рано-вранці у п'ятницю, а підрахунок голосів у деяких регіонах триватиме до неділі.

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Як зазначає Bloomberg, позиція недоброзичливців прем'єра Сунака всередині керівної партії, які прагнуть його усунути на тлі значного відставання у підтримці провладних консерваторів від опозиційних лейбористів, може залежати від долі лише двох кандидатів: мерів Тіс-Веллі та округу Вест-Мідлендс Бена Гоухена та Енді Стріта.

Раніше ЗМІ повідомляли, що консерватори розглядають можливість заміни прем'єра Ріші Сунака та створення уряду єдності на чолі з лідеркою Палати громад в парламенті Пенні Мордонт після місцевих виборів, що відбудуться 2 травня 2024 року.

Перед цим стало відомо, що Консервативна партія зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.

Нагадаємо, Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що вони відбудуться пізніше цього року.

За даними ЗМІ, деякі міністри в уряді Сполученого Королівства ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра Сунака до парламентських виборів, але поки схоже, що ніхто з потенційних конкурентів не має достатньої підтримки.