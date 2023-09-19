Україна й Польща підписали угоду про взаємне виконання покарань за рішенням судів

Україна та Польща підписали договір про взаємне виконання покарань за рішенням національних судів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

19 вересня у Варшаві підписали протокол про внесення змін до Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року.

Протокол доповнює новою главою чинний договір і створює механізм взаємодії компетентних органів Польщі і України при передачі виконання рішень, постановлених судами договірних сторін у зв’язку з вчиненням кримінальних або адміністративних правопорушень, щодо покарань та заходів, не пов’язаних з позбавленням волі (штраф, громадські або виправні роботи, позбавлення права, конфіскація).

"Для України це перший договір, що регулює міжнародне співробітництво з метою виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, призначених судами за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень", — зазначила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, яка поставила підпис від імені України.

У Мін’юсті зазначили, що це актуальне рішення, оскільки нерідко покарання і стягнення, призначені судом стосовно іноземців, які проживають за кордоном, залишаються невиконаними, а у Польщі з початком повномасштабної війни стало ще більше українців.

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