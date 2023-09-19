Украина и Польша подписали соглашение о взаимном исполнении наказаний по решению судов

Украина и Польша подписали договор о взаимном исполнении наказаний по решению национальных судов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

19 сентября в Варшаве подписали протокол о внесении изменений в Договор между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 24 мая 1993 года.

Протокол дополняет новой главой действующий договор и создает механизм взаимодействия компетентных органов Польши и Украины при передаче исполнения решений, вынесенных судами договаривающихся сторон в связи с совершением уголовных или административных правонарушений, относительно наказаний и мер, не связанных с лишением свободы (штраф, общественные или исправительные работы, лишение права, конфискация).

"Для Украины это первый договор, регулирующий международное сотрудничество с целью исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, назначенных судами за совершение уголовных или административных правонарушений", – отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, которая поставила подпись от имени Украины.

В Минюсте отметили, что это актуальное решение, поскольку нередко наказания и взыскания, назначенные судом в отношении иностранцев, проживающих за рубежом, остаются невыполненными, а в Польше с началом полномасштабной войны стало еще больше украинцев.

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