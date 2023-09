Латвія на "Рамштайні" оголосила нову допомогу Україні та долучилась до "ІТ-коаліції"

Новий міністр оборони Латвії Андріс Спрутс у вівторок провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

Про це Спрутс повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

"Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби– додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру", – написав латвійський міністр.

Ukraine must and it will win! Thank You for the meeting @rustem_umerov. Latvia will send additional military support to Ukraine covering most critical capabilities- additional mortars, air defence systems and large calibre ammunition. pic.twitter.com/3j7xyWhnSr