Латвія на "Рамштайні" оголосила нову допомогу Україні та долучилась до "ІТ-коаліції"

Новий міністр оборони Латвії Андріс Спрутс у вівторок провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

Про це Спрутс повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

"Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби– додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру", – написав латвійський міністр.

Ukraine must and it will win! Thank You for the meeting @rustem_umerov. Latvia will send additional military support to Ukraine covering most critical capabilities- additional mortars, air defence systems and large calibre ammunition. pic.twitter.com/3j7xyWhnSr — Andris Spruds (@AndrisSpruds) September 19, 2023

Також Спрутс сказав, що продовжує підтримувати членство України в НАТО.

"Ми стоїмо разом з Україною з першого дня жорстокої російської агресії, і наша позиція чітка – Латвія надає і надалі надаватиме всю необхідну підтримку, доки Україна не переможе!" – додав він.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Латвія оголосила про приєднання до так званої ІТ-коаліції на підтримку кіберзахисту України, повідомило Міноборони країни в окремому пресрелізі.

Латвія активно надає військову допомогу Збройним Силам України. З початку повномасштабної війни військова підтримка України з боку Латвії сягнула понад 1% ВВП.

Як повідомлялось раніше, Британія після засідання Контактної групи з питань оборони України пообіцяла додаткове постачання артилерійських снарядів для українських сил до кінця року.