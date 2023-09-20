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Придністровське питання не має завадити шляху Молдови до ЄС – глава МЗС

Середа, 20 вересня 2023, 09:49

Молдова наполягає, що невирішене питання Придністров’я не стане на заваді її вступу у Європейський Союз. 

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Все було б простіше, якби в такій країні, як наша, не було сепаратистського конфлікту – він впливає на нашу безпеку, економіку, здатність контролювати кордони – він має величезні негативні наслідки", – визнав він. 

Однак, за словами Попеску, придністровське питання не повинно зашкодити європейським амбіціям Молдови.

"Територія, яка контролюється нашим урядом у Кишиневі, може приєднатися до ЄС незалежно від того, що відбувається на сході від нас, і це включає ситуацію навколо Придністров'я", – сказав він.

"Ніхто не хоче бачити розділені країни всередині ЄС, але залишати країни на милість геополітичних маніпуляцій і сепаратистських конфліктів було б ще гірше для континенту, для ЄС і для нас", – додав міністр.

У червні минулого року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною. Очікують, що у жовтні Єврокомісія оприлюднила оцінку щодо переспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.

Тим часом опитування незмінно показують, що більшість громадян Молдови підтримують приєднання до Євросоюзу.

У червні високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація із невизнаним Придністров'я не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. 

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Молдова Придністров'я