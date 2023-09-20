Молдова настаивает, что нерешенный вопрос Приднестровья не помешает ее вступлению в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

"Все было бы проще, если бы в такой стране, как наша, не было сепаратистского конфликта – он влияет на нашу безопасность, экономику, способность контролировать границы – он имеет огромные негативные последствия", – признал он.

Однако, по словам Попеску, приднестровский вопрос не должен навредить европейским амбициям Молдовы.

"Территория, которая контролируется нашим правительством в Кишиневе, может присоединиться к ЕС независимо от того, что происходит к востоку от нас, и это включает ситуацию вокруг Приднестровья", – сказал он.

"Никто не хочет видеть разделенные страны внутри ЕС, но оставлять страны на милость геополитических манипуляций и сепаратистских конфликтов было бы еще хуже для континента, для ЕС и для нас", – добавил министр.

В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной. Ожидается, что в октябре Еврокомиссия обнародовала оценку относительно переспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Между тем опросы неизменно показывают, что большинство граждан Молдовы поддерживают присоединение к Евросоюзу.

В июне высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз.

Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы.