Зернова криза: Зеленський у США провів переговори з ЄС, Болгарією та Румунією

На тлі зернової кризи президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії і віцепрем’єркою Болгарії.

Про зустріч повідомили глава Єврокомісії та Офіс президента України, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС розширює смуги солідарності, щоб донести українське зерно до світу, незважаючи на російську блокаду Чорного моря, та цінує ефективні заходи України, спрямовані на запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх країнах-членах ЄС.

Вона підкреслила, що "Румунія та Болгарія відіграють життєво важливу роль у забезпеченні безперешкодного руху українського експорту".

Very good meeting with @ZelenskyyUa, @KlausIohannis and @GabrielMariya.



We are expanding our Solidarity Lanes to bring Ukraine’s grain out to the world, despite Russia’s blockade of the Black Sea.



We appreciate Ukraine’s effective measures to prevent any market distortions in… pic.twitter.com/VZA6MmLBFR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2023

В ОП повідомили, що спільно з президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром Болгарії сторони обмінялися думками щодо пошуку ефективних рішень у сфері логістики, зокрема збільшення пропускної здатності портів, серед іншого чорноморського порту міста Констанца, та річкового транспорту на Дунаї, а також важливості подальшого нарощування обсягів транзиту української продукції територією Румунії й Болгарії з урахуванням можливостей "Шляхів солідарності" ЄС.

Зеленський і фон дер Ляєн "високо оцінили зусилля Болгарії, особливо рішення, ухвалене болгарським урядом, і вирішальну роль, яку відіграли лідери парламентських фракцій у Народних зборах Болгарії", зазначили в ОП.

Зеленський подякував президенту та уряду Румунії "за внесок у зміцнення єдності ЄС, дотримання принципів єдиного ринку та вільної конкуренції".

"Саме територією Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить "Шляхами солідарності" ЄС. Наші спільні зусилля дадуть змогу зменшити навантаження на інфраструктуру українських портів Ізмаїл і Рені, а також пришвидшать перевалювання вантажів.

Українська частина Дунаю також має бути внесена до транс’європейської транспортної мережі TEN-T", – акцентував Зеленський.

Учасники зустрічі окремо обговорили альтернативні транспортні маршрути територією Румунії та Болгарії, що дасть змогу значно наростити обсяги транзиту та зменшити навантаження на внутрішні ринки цих країн.

"Україна – майбутній член Європейського Союзу. Тому вже сьогодні ми повинні спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі в межах єдиного ринку ЄС, недопущенням будь-яких односторонніх обмежень у майбутньому та захистом конкурентних переваг кожного члена ЄС в умовах вільної торгівлі", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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