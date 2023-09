Зернова криза: Зеленський у США провів переговори з ЄС, Болгарією та Румунією

На тлі зернової кризи президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії і віцепрем’єркою Болгарії.

Про зустріч повідомили глава Єврокомісії та Офіс президента України, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС розширює смуги солідарності, щоб донести українське зерно до світу, незважаючи на російську блокаду Чорного моря, та цінує ефективні заходи України, спрямовані на запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх країнах-членах ЄС.

Вона підкреслила, що "Румунія та Болгарія відіграють життєво важливу роль у забезпеченні безперешкодного руху українського експорту".

Very good meeting with @ZelenskyyUa, @KlausIohannis and @GabrielMariya.



We are expanding our Solidarity Lanes to bring Ukraine’s grain out to the world, despite Russia’s blockade of the Black Sea.



We appreciate Ukraine’s effective measures to prevent any market distortions in… pic.twitter.com/VZA6MmLBFR