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Зерновой кризис: Зеленский в США провел переговоры с ЕС, Болгарией и Румынией

Четверг, 21 сентября 2023, 08:18

На фоне зернового кризиса президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Иоханнисом и вице-премьером Болгарии Марией Габриель.

О встрече сообщили глава Еврокомиссии и Офис президента Украины, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС расширяет полосы солидарности, чтобы донести украинское зерно в мир, несмотря на российскую блокаду Черного моря, и ценит эффективные меры Украины, направленные на предотвращение любых рыночных искажений в соседних странах-членах ЕС.

Она подчеркнула, что "Румыния и Болгария играют жизненно важную роль в обеспечении беспрепятственного движения украинского экспорта".


В ОП сообщили, что совместно с президентом Румынии и вице-премьер-министром Болгарии стороны обменялись мнениями по поиску эффективных решений в сфере логистики, в частности увеличение пропускной способности портов, в том числе черноморского порта города Констанца, и речного транспорта на Дунае, а также важности дальнейшего наращивания объемов транзита украинской продукции по территории Румынии и Болгарии с учетом возможностей "Путей солидарности" ЕС.

Зеленский и фон дер Ляйен "высоко оценили усилия Болгарии, особенно решение, принятое болгарским правительством, и решающую роль, которую сыграли лидеры парламентских фракций в Народном собрании Болгарии", отметили в ОП.

Зеленский поблагодарил президента и правительство Румынии "за вклад в укрепление единства ЕС, соблюдение принципов единого рынка и свободной конкуренции".

"Именно по территории Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, которое проходит "Путями солидарности" ЕС. Наши совместные усилия позволят уменьшить нагрузку на инфраструктуру украинских портов Измаил и Рени, а также ускорят перевалку грузов.

Украинская часть Дуная также должна быть внесена в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T", – акцентировал Зеленский.

Участники встречи отдельно обсудили альтернативные транспортные маршруты по территории Румынии и Болгарии, что позволит значительно нарастить объемы транзита и уменьшить нагрузку на внутренние рынки этих стран.

"Украина – будущий член Европейского Союза. Поэтому уже сегодня мы должны совместно работать над постоянной либерализацией торговли в рамках единого рынка ЕС, недопущением любых односторонних ограничений в будущем и защитой конкурентных преимуществ каждого члена ЕС в условиях свободной торговли", – сказал Зеленский.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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Зеленский Зерновой кризис Румыния Болгария