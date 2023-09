Зерновой кризис: Зеленский в США провел переговоры с ЕС, Болгарией и Румынией

На фоне зернового кризиса президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Иоханнисом и вице-премьером Болгарии Марией Габриель.

О встрече сообщили глава Еврокомиссии и Офис президента Украины, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС расширяет полосы солидарности, чтобы донести украинское зерно в мир, несмотря на российскую блокаду Черного моря, и ценит эффективные меры Украины, направленные на предотвращение любых рыночных искажений в соседних странах-членах ЕС.

Она подчеркнула, что "Румыния и Болгария играют жизненно важную роль в обеспечении беспрепятственного движения украинского экспорта".

