Зерновой кризис: Зеленский в США провел переговоры с ЕС, Болгарией и Румынией

На фоне зернового кризиса президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Иоханнисом и вице-премьером Болгарии Марией Габриель.

О встрече сообщили глава Еврокомиссии и Офис президента Украины, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС расширяет полосы солидарности, чтобы донести украинское зерно в мир, несмотря на российскую блокаду Черного моря, и ценит эффективные меры Украины, направленные на предотвращение любых рыночных искажений в соседних странах-членах ЕС.

Она подчеркнула, что "Румыния и Болгария играют жизненно важную роль в обеспечении беспрепятственного движения украинского экспорта".

Very good meeting with @ZelenskyyUa, @KlausIohannis and @GabrielMariya.



We are expanding our Solidarity Lanes to bring Ukraine’s grain out to the world, despite Russia’s blockade of the Black Sea.



We appreciate Ukraine’s effective measures to prevent any market distortions in… pic.twitter.com/VZA6MmLBFR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2023



В ОП сообщили, что совместно с президентом Румынии и вице-премьер-министром Болгарии стороны обменялись мнениями по поиску эффективных решений в сфере логистики, в частности увеличение пропускной способности портов, в том числе черноморского порта города Констанца, и речного транспорта на Дунае, а также важности дальнейшего наращивания объемов транзита украинской продукции по территории Румынии и Болгарии с учетом возможностей "Путей солидарности" ЕС.

Зеленский и фон дер Ляйен "высоко оценили усилия Болгарии, особенно решение, принятое болгарским правительством, и решающую роль, которую сыграли лидеры парламентских фракций в Народном собрании Болгарии", отметили в ОП.

Зеленский поблагодарил президента и правительство Румынии "за вклад в укрепление единства ЕС, соблюдение принципов единого рынка и свободной конкуренции".

"Именно по территории Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, которое проходит "Путями солидарности" ЕС. Наши совместные усилия позволят уменьшить нагрузку на инфраструктуру украинских портов Измаил и Рени, а также ускорят перевалку грузов.

Украинская часть Дуная также должна быть внесена в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T", – акцентировал Зеленский.

Участники встречи отдельно обсудили альтернативные транспортные маршруты по территории Румынии и Болгарии, что позволит значительно нарастить объемы транзита и уменьшить нагрузку на внутренние рынки этих стран.

"Украина – будущий член Европейского Союза. Поэтому уже сегодня мы должны совместно работать над постоянной либерализацией торговли в рамках единого рынка ЕС, недопущением любых односторонних ограничений в будущем и защитой конкурентных преимуществ каждого члена ЕС в условиях свободной торговли", – сказал Зеленский.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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