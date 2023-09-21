Кулеба обговорив зі Столтенбергом підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це, як пише "Європейська правда", глава МЗС повідомив у Twitter.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства України, вони обговорили подальшу співпрацю України з Альянсом, результати міністерської зустрічі Ради Україна-НАТО та підготовку до Вашингтонського саміту 2024 року.

Always good to meet with @JensStoltenberg. We discussed further Ukraine-NATO cooperation, the deliverables of the NATO-Ukraine Council ministerial, and the preparations for the Washington summit. pic.twitter.com/9xKqrVJpuX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 21, 2023

Раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій звернувся до країн Північноатлантичного альянсу із закликом запросити Україну в НАТО під час Вашингтонського саміту.

Як відомо, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Крім того, було започатковано Раду Україна-НАТО. Окрім першого засідання на полях саміту, її також скликали на прохання Києва після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.