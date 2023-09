Кулеба обговорив зі Столтенбергом підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це, як пише "Європейська правда", глава МЗС повідомив у Twitter.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства України, вони обговорили подальшу співпрацю України з Альянсом, результати міністерської зустрічі Ради Україна-НАТО та підготовку до Вашингтонського саміту 2024 року.

Always good to meet with @JensStoltenberg. We discussed further Ukraine-NATO cooperation, the deliverables of the NATO-Ukraine Council ministerial, and the preparations for the Washington summit. pic.twitter.com/9xKqrVJpuX