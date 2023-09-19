Сейм Литви у резолюції закликав прийняти Україну в НАТО на саміті у Вашингтоні

Сейм Литви у вівторок, 19 вересня, ухвалив резолюцію, в якій звернувся до країн Північноатлантичного Альянсу із закликом запросити Україну в НАТО під час Вашингтонського саміту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За резолюцію проголосували 122 члени Сейму, які взяли участь у голосуванні.

"Україна є постачальником безпеки, тому її членство в НАТО зміцнить Альянс, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони. За повної підтримки України практичними засобами, включно з політичною підтримкою НАТО, було б правильно запросити Україну приєднатися до НАТО ", – йдеться в документі.

Представляючи резолюцію, голова комітету Сейму у закордонних справах Жигімантас Павільоніс зазначив, що у підготовці цього документу брали участь не тільки литовські депутати, й ті, хто підписав Акт про незалежність Литви – Вітаутас Ландсбергіс, Емануеліс Зінгеріс, Альбінас Янушка, Пятрас Вайтекунас.

"Ми сподіваємося, що те, чого не вдалося зробити у Вільнюсі, вдасться домогтися у Вашингтоні за десять місяців", – підкреслив Павільоніс.

Він наголосив, що якщо членство України в НАТО не буде закріплено, існує загроза "поганого миру", що позначиться і на безпеці Литви.

Як відомо, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Крім того, було започатковано Раду Україна-НАТО. Окрім першого засідання на полях саміту, її також скликали на прохання Києва після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.