Кулеба обсудил со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава МИД сообщил в Twitter.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, они обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Альянсом, результаты министерской встречи Совета Украина-НАТО и подготовку к Вашингтонскому саммиту 2024 года.

Always good to meet with @JensStoltenberg. We discussed further Ukraine-NATO cooperation, the deliverables of the NATO-Ukraine Council ministerial, and the preparations for the Washington summit. pic.twitter.com/9xKqrVJpuX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 21, 2023

Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, в которой обратился к странам Североатлантического альянса с призывом пригласить Украину в НАТО на Вашингтонском саммите.

Как известно, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Кроме того, был основан Совет Украина-НАТО. Помимо первого заседания на полях саммита, его также созвали по просьбе Киева после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.