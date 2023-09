Кулеба обсудил со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава МИД сообщил в Twitter.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, они обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Альянсом, результаты министерской встречи Совета Украина-НАТО и подготовку к Вашингтонскому саммиту 2024 года.

Always good to meet with @JensStoltenberg. We discussed further Ukraine-NATO cooperation, the deliverables of the NATO-Ukraine Council ministerial, and the preparations for the Washington summit. pic.twitter.com/9xKqrVJpuX